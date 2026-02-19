Kocaelispor'un Gaziantep FK galibiyetinde ilk gol haberini sokakta duyduklarında oyunu bırakıp, tribün sevinci yaşayan Kozluklu çocukların görüntüleri milyonlarca futbolseveri etkilemişti. Kocaelispor sevgisiyle yürekleri ısıtan, yaşları 10 ile 12 arasında değişen o çocuklar için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın devreye girdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaelispor, Süper Lig'in 22. haftasında evinde Gaziantep FK'yı 3-0 yenerek taraftarlarına büyük coşku yaşattı. Bu coşku sadece stadyumla sınırlı kalmadı, şehrin her köşesinde farklı mekanlarda yaşandı. Bazı taraftarlar kıraathanede, bazı taraftar evinde, bazıları da mahallelerinde cep telefonlarında, radyolarda bu coşkuya ortak oldu. En ilginç sevinçlerden biri de İzmit Kozluk Mahallesi'nde yaşandı.

MİLYONLAR İZLEDİ

Mahalle sakinlerinden Resul Akbulut, evde bilgisayar başında karşılaşmayı takip ederken Yeşil-Siyahlı ekibin ilk golünü de telefonuyla kaydetmek istedi. Kayıt sırasında sokakta top oynayan çocuklara da gol haberini verince ortaya milyonlarca futbolseveri etkileyen o görüntüler çıktı. Gol haberini alan çocuklar bir anda oyunlarını bırakıp, kol kola girerek Kocaelispor tezahüratlarıyla tribün sevinci yaşamaya başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından bu görüntüler milyonlarca kişiye ulaştı. Kocaelisporlu bazı taraftar bu çocuklara ulaşılmasını ve maça getirilmesini de Başkan Büyükakın'dan istiyordu. Büyükakın'ın talimatıyla Kocaelispor sevgisini sokakta çılgınca yaşayan çocuklara ulaşıldı.

Başkan Büyükakın, İzmit Kozluk Mahallesi'nde oturan Faruk Akbulut(11), Siraç Dere(12), Baran Beşir Karşın(11), Cengizhan Gümüşgerdan(10), Nevzat Erbatu(12), Hamza Çağatay Kartal(11) ve Hüseyin Ecmel Göremen'e (10) büyük bir sürpriz de hazırladı. Kocaelisporlu taraftarların sevgilisi haline gelen 7 arkadaş, 28 Şubat'ta oynanacak Kocaelispor-Beşiktaş maçında seromoniye çıkacak, ardından tribünde maç izleyecek. Haberi alan Faruk, Siraç, Baran, Cengizhan, Nevzat, Hamza ve Hüseyin büyük sevinç yaşadı.