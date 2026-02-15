Bunlar da ilginizi çekebilir

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Spor Toto'yu mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini alarak 7. sıradaki yerini korudu. Rakibi Gaziantep Gençlik ise 12. yenilgisini aldı.

Üçüncü seti 25-21 alan Bursa temsilcisi yeniden öne geçti. Dördüncü seti de 25-18 kazanan Büyükşehir Belediyespor, maçı 3-1'lik skorla tamamladı.

SMS Grup Efeler Ligi'nde play-off potasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 19. hafta mücadelesinde sahasında Gaziantep Gençlik Spor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

