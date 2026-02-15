SMS Grup Efeler Ligi'nde play-off potasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 19. hafta mücadelesinde sahasında Gaziantep Gençlik Spor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
BURSA (İGFA) - Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bursa ekibi ilk seti 25-23 kazandı. İkinci sette Gaziantep Gençlik aynı skorla karşılık verdi.
Üçüncü seti 25-21 alan Bursa temsilcisi yeniden öne geçti. Dördüncü seti de 25-18 kazanan Büyükşehir Belediyespor, maçı 3-1'lik skorla tamamladı.
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Spor Toto'yu mağlup eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, bu sonuçla ligdeki 9. galibiyetini alarak 7. sıradaki yerini korudu. Rakibi Gaziantep Gençlik ise 12. yenilgisini aldı.
Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 20. haftasını maç yapmadan geçecek.