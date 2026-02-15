Bunlar da ilginizi çekebilir

Dereceye giren sporculara ödülleri Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay'ın katıldığı törenle verildi.

TRABZON (İGFA) - 21 kilometrelik Yarı Maraton'a 492, 10 kilometrelik Çeyrek Maraton'a 632, Halk Koşusu'na bin 286 ve Çocuk Koşusu'na ise 526 sporcunun katıldığı Yarı Maraton'da dereceye giren sporcular şu şekilde; 21 kilometre erkekler koşusunda; 1. Ali Kaya, 2. Adel Mechaal, 3. Ömer Amaçtan, 4. Derebe Regesa, 5. Ahmet Alkanoğlu.

