TRABZON (İGFA) - 21 kilometrelik Yarı Maraton'a 492, 10 kilometrelik Çeyrek Maraton'a 632, Halk Koşusu'na bin 286 ve Çocuk Koşusu'na ise 526 sporcunun katıldığı Yarı Maraton'da dereceye giren sporcular şu şekilde; 21 kilometre erkekler koşusunda; 1. Ali Kaya, 2. Adel Mechaal, 3. Ömer Amaçtan, 4. Derebe Regesa, 5. Ahmet Alkanoğlu.
21 kilometre kadınlar koşusunda; 1. Nursena Çeto, 2. Hana Ketsela Mengıstu, 3. Fatma Karasu, 4. Pınar Demir, 5. Anna Yuspova.
10 kilometre erkekler koşusunda; 1. Abdullah Tuğluk, 2. Ersin Tekal, 3. Enbiya Yazıcı, 4. Barış Demirtaş, 5. Mervan Haykır. 10 kilometre kadınlar koşusunda; 1. Urkuş Işık, 2. Dilek Öztürk, 3. Şevval Özdoğan, 4. Berfin Kaya, 5. Elif Mert.
Halk Koşusu erkeklerde; 1. Çağan Efran Yetim, 2. Liyattin Korkut, 3. Kerem Ayyıldız, 4. Ömer İbrahim Yavuz, 5. Seyfettin Boran.
Halk Koşusu kadınlarda; 1. Yağmur Bulut, 2. Fatime Altın, 3. Ebrar Beyda ilyaz, 4. Elif Gedikli, 5. Eda Seyis.
Çocuk Koşusu 7-9 yaş erkeklerde; 1. Ahmed Atakan Akın, 2. Tuna Sürül, 3. Celil Ediz Kaya.
Çocuk Koşusu 7-9 yaş kızlarda: 1. Nisa Dibiç, 2. Yağmur Sare Memiş, 3. Asel Haliloğlu.
Çocuk Koşusu 10-12 yaş erkeklerde; 1. Poyraz Ege Aksu, 2. Muhammet Emin Kamcı, 3. Vural Kağan Demir.
Çocuk Koşusu 10-12 yaş kızlarda; 1. Belinay Demir, 2. Zübeyde Ada Yol, 3. Zeynep Akçay.
Dereceye giren sporculara ödülleri Trabzon Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay'ın katıldığı törenle verildi.