Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'İyilik Kılavuzu Yarışması Projesi', Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Kocaelispor-Gaziantep FK Süper Lig maçında tüm Türkiye'ye güçlü bir iyilik mesajı verdi. Karşılaşma öncesinde futbolcular sahaya 'Kendine bir iyilik yap; İyilik Kılavuzu başlıyor' yazılı pankartla çıktı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaelispor ile Gaziantep FK arasında oynanan Süper Lig maçı sadece futbol heyecanıyla değil, anlamlı bir sosyal sorumluluk mesajıyla da hafızalara kazındı.

Tribünleri dolduran binlerce taraftarın coşkusuna sahne olan mücadele öncesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'İyilik Kılavuzu Yarışması' projesinin ön tanıtım etkinliği kapsamında gerçekleştirilen organizasyon, sporun birleştirici gücünü iyilik temasıyla buluşturdu. Karşılaşma öncesinde verilen mesajlar ve gerçekleştirilen seremoni, tribünlerden büyük alkış alırken, bu da stadyumda güçlü bir dayanışma atmosferi oluşturdu.

İYİLİK MESAJI MİNİKLER İLE SAHADAN YÜKSELDİ

Karşılaşma öncesinde futbolcular ısınma için sahaya, 'Kendine bir iyilik yap; İyilik Kılavuzu başlıyor' yazılı pankartla çıktı. Sporun birleştirici gücünü iyilik temasıyla buluşturan bu anlamlı mesaj, tribünlerden büyük alkış aldı. Açılış seremonisinde ise sahne çocuklarındı. Seremonide yer alan çocuklar, üzerinde 'İyilik' yazılı sweatshirtleriyle futbolculara eşlik ederek sahaya çıktı. Miniklerin taşıdığı bu güçlü mesaj, projenin amacı olan iyiliği yaymak, farkındalık oluşturmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi gözler önüne serdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'İyilik Kılavuzu Yarışması' ikinci kez gençleri iyilik etrafında buluşturuyor. Bireyleri küçük ama etkili adımlarla iyilik yapmaya teşvik ederek sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi amaçlayan proje, Ramazan ayı kapsamında 33 gün sürecek. Toplam 1.500 gencin yer alacağı yarışmada 300 takım, her gün Ramazan'ın manevi ruhunu yansıtan bir kavram doğrultusunda çeşitli görevleri yerine getirecek. Tatlı bir rekabet içinde gerçekleşecek bu yolculukta gençler, hem kendilerini geliştirecek hem de çevrelerine dokunarak kent genelinde iyiliğin yayılmasına öncülük edecek.

GÖNÜLLÜLÜK PROJELERİ İYİLİĞİ YAYACAK

Esnaf ve sanatkâr odaları, hemşehri dernekleri, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin de büyük destekler verdiği İyilik Kılavuzu Yarışması'nda Kocaeli, topluma örnek bir iyilik hareketi başlatacak. Yarışmaya gönüllülük esasıyla katkıda bulunan kurum ve kuruluşlar; Askıda İyilik, Hemşehri Sofrası, Baş Tacı, İyileştiren Eller, Vefa Ana ve Gönül Simidi gibi projelerle şehit aileleri, ihtiyaç sahibi çocuklar, öğrenci kulüpleri, Saygınlar Kulübü üyeleri ve uluslararası öğrenciler için iyilik zinciri oluşturacak. Gerçekleştirilecek gönüllülük projeleri Kocaeli'de iyilik ve dayanışma kültürünün güçlenmesine önemli katkı sağlayacak.