Marmara Belediyeler Birliği'nce Marmara Denizi'ne yönelik toplumsal farkındalığın artırılmasına katkı sağlayan etkinliğin bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi. 8 Haziran Marmara Denizi Günü kapsamında Bursa'nın Mudanya ilçesinde de Mütareke Meydanı'nda bir araya gelindi.BURSA (İGFA) - Sürdürülebilir ve temiz bir Marmara etkinliğine Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Direkçi ve Bursa Kent Konseyi temsilcileri katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası ve bandosunun mini konseri sonrasında Marmara Denizi canlılarına ilişkin fotoğraf sergisinin yanı sıra denizden çıkarılan atıklara ilişkin sergi katılımcılar tarafından dikkat ve ibretle izlendi.

"Marmara Hepimizin" temasıyla Marmara Denizi'nin önemine dikkati çekilen Mütareke Meydanı'ndaki etkinliklerde ayrıca geri dönüşüm atölyesi ile çocuklar için boyama ve keçe yapımı atölyesi ise ilgi gördü.