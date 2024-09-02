1 Eylül itibariyle sona eren av yasağı ile birlikte balık satışı yapılan tezgahlarda da hareketlilik başladı. Bursa'nın Mudanya ilçesindeki balıkçılar da “yerli palamut”, "taze palamut” diye bağırarak vatandaşları tezgahlarına çekmeye çalışıyor.BURSA (İGFA) - Denizlerde av sezonunun başlaması ardından Mudanya'da da balıkçı tezgahları palamutla doldu. Vatandaşların balık özlemi sona erdi.

Bir hafta öncesine kadar tanesi 180-200 TL’ye satılan palamutlar, yeni sezonun ilk günlerinde 100 TL’ye kadar düştü.

Mudanya’daki balık tezgahlarında; istavritin kilosu 150 TL, sardalya 100 TL, levrek 275 TL, çipura boyuna göre 250-350 TL’den satılırken, mezgit balığı 400-500 TL, barbunya 400-700 TL, dil balığı ve karidesin ise kilosu 250 TL’den alıcı buluyor.