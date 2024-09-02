İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığında olan ve etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin kimliklerini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Eylem hazırlığında olan ve etkisiz hale getirilen BTÖ mensubu 4 teröristin kimlikleri tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucunda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının KIRMIZI kategoride yer alan Serhat Patnos (K) Veysel Sevinç, GRİ kategoride yer alan Hebat (K) Reşit Çevik, Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde etkisiz hale getirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin; 13 Güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 39 Güvenlik görevlisi ve 6 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 22 eyleme katıldıkları belirlendiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, teröristlerin 2015 ile 2019 yılları arasında katıldıkları eylemleri tarih tarih duyurdu.