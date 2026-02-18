Bursa Ticaret İl Müdürlüğü, sosyal medyada gündem olan su fiyatı paylaşımı üzerine işletmede derhal inceleme başlattı. Eksik fiyat listesi tespit edilen işletmeye idari para cezası uygulandı.

BURSA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mudanya'daki bir işletmede 1 litrelik 3 adet su için 600 TL ödendiğine ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine, Bursa Valiliği koordinasyonunda Bursa Ticaret İl Müdürlüğü 17 Şubat 2026 tarihinde yerinde denetim gerçekleştirdi.

EKSİK ÜRÜNLER VE FAHİŞ FİYAT DENETİMİ

Denetimde işletmenin kapı girişinde bulunması gereken fiyat listesi ve masalarda yer alması gereken menüler kontrol edildi. İçerik ve fiyat uygulamaları mevzuat çerçevesinde incelendi.

İnceleme sonucu 5 içecek çeşidinin hem kapı giriş fiyat listesinde hem de menüde yer almadığı tespit edildi. İşletmeye 'tarife ve fiyat listesine aykırılıktan' idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, söz konusu içecekler hakkında fahiş fiyat denetimi yapıldı; geriye dönük son 3 aya ait alış faturaları ve işletme savunmaları talep edilerek ikinci bir tutanak düzenlendi.Tutanağın Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildiği ve gereği yapılacağı belirtildi.

https://twitter.com/ticaret/status/2024031626397733008

Öte yandan Ticaret Bakanlığı, yeme içme sektörü başta olmak üzere görev alanına giren tüm konularda hem rutin hem şikâyet üzerine denetimlerin aralıksız sürdüğü vurgulanırken, piyasada adil fiyat uygulamasını temin etmek için gereken tüm idari işlemlerin kararlılıkla uygulandığının altı çizildi.