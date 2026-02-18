BNP Paribas Cardif Emeklilik, müşteri memnuniyeti başarısıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da zirveye oturdu! ŞikayetvarA.C.E.Awards'ın kazananları arasında yer alan BNP Paribas Cardif Emeklilik, Emeklilik kategorisinde yarışan şirketler arasında 1'inci olarak Diamond Ödülü'nü almaya hak kazandı.

İSTANBUL (İGFA) - BNP Paribas Cardif Emeklilik, müşteri memnuniyeti başarısını 3 yıl üst üste kazandığı ödüllerle taçlandırdı.

Bu sene de ŞikayetvarA.C.E Awards'ın kazananları arasında yer alan BNP Paribas Cardif Emeklilik, emeklilik şirketleri arasında 1'inci olarak Diamond Ödülü'nü almaya hak kazandı. BNP Paribas CardifEmeklilik'inmüşteri memnuniyetini zirveye taşıdığı çalışmalarla kazandığı ödül, 16 Şubat tarihinde Çırağan Sarayı'nda düzenlenen özel bir törenle takdim edildi.

A.C.E. (Achievement in CustomerExcellence) Awards, Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülleri, Şikayetvar tarafından 2015 yılından bu yana düzenleniyor. Türkiye'nin en yüksek müşteri memnuniyeti sağlayan markaları, Şikayetvar tarafından yıl boyunca 1,5 milyonu aşkın müşteri memnuniyeti anketi baz alınarak oluşturulan Müşteri Deneyim Endeksi ile belirleniyor. Endeksin oluşturulmasında ise firmaların cevaplama hızı, şikâyet oranı, çözüm hızı, memnuniyet düzeyi, teşekkür oranı ve markayı tercih etme oranı başlıklarında detaylı hesaplamalar gerçekleştiriliyor.

'Müşteri değeri' kavramını; çözüm ve hizmetlerinde üst seviyelere taşıyan BNP Paribas Cardif Emeklilik, müşteri şikayetlerini en kısa sürede çözüme ulaştırıyor ve müşterilerinin şikâyet taleplerinin %56'sını bir gün içerisinde yanıtlıyor.Hasar kabul oranını %90'ın üzerine taşıyan BNP Paribas Cardif, müşteri memnuniyetini ön planda tutan, çevik, yenilikçi ve değer yaratan kurum olma vizyonunu kanıtlıyor.

'Sigortayı erişilebilir kılma' misyonu ile dijital kanallarını da müşteri beklentilerine uygun şekilde kurgulayan, bu sayede müşterilerinin diledikleri yerde ve diledikleri zamanda sigorta ve emeklilik çözümlerine kolaylıkla ulaşabilmelerine olanak tanıyan BNP Paribas Cardif, 2025 yılında mevcut müşterileri için sunmuş olduğu dijital BES ürününü yeni müşterileri için de devreye aldı. Ayrıca dijital kanallardan Ailem Güvende Ferdi Kaza Sigortası ürününün satışına başladı ve TEB kanalındaki tüm bireysel müşterileriyle otomotiv finansmanı tarafında belirliiş ortaklarıüzerinden yapılan işsizlik, yaşam kaybı, maluliyet ve kritik hastalık tazminat ve hasar başvurularını dijitalleştirdi.

BNP Paribas Cardif Hakkında

BNP Paribas Cardif, banka sigortacılığı ortaklıklarında dünya lideri olup, 80 milyondan fazla müşterisine hedeflerini gerçekleştirirken öngörülemeyen olaylara karşı koruma sağlayan ürün ve hizmetler sunmaktadır. Şirket toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmaya ve sigortayı daha erişilebilir kılmaya kendini adamıştır. BNP Paribas'nın bir iştiraki olan BNP Paribas Cardif, iş ortaklıklarına dayanan benzersiz bir iş modeline sahiptir. Bankalar ve finans kurumları, otomotiv sektörü şirketleri, perakendeciler, telekomünikasyon şirketleri ve enerji şirketleri de dâhil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki 500'den fazla iş ortağı distribütörün yanı sıra ürünleri müşterilerine pazarlayan finansal danışmanlar ve brokerler için çözümler üretmektedir. 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren ve Avrupa, Asya ve Latin Amerika'da güçlü bir konuma sahip olan BNP Paribas Cardif, bireysel sigortacılıkta küresel bir uzman, kredi sigortacılığında dünya lideri ve reel ekonominin finansmanına büyük katkı sağlayan bir şirkettir. Dünya çapında 9.000'den fazla çalışanı bulunan BNP Paribas Cardif'in 2024 yılında brüt yazılan prim tutarı 36,4 milyar avro olarak gerçekleşmiştir.

BNP Paribas Cardif Türkiye Hakkında

BNP Paribas'nın sigorta birimi olan BNP Paribas Cardif, 2008 yılından bu yana Türk sigortacılık sektöründe, kredi koruma, hayat sigortacılığı, BES ve koruma sigortaları alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir. 2011 yılında gerçekleşen Fortis Emeklilik ve Hayat A.Ş. birleşmesi ile müşterilerine bireysel emeklilik ürünlerini de sunabilir hale gelen BNP Paribas Cardif Türkiye bireysel emeklilik, hayat sigortacılığı ve hayat dışı sigorta branşlarına ait üç farklı şirket çatısı altında faaliyet göstermektedir. BNP Paribas Cardif Türkiye genişürün portföyü ve uluslararası vizyonu ile kısa sürede pazarda kapsamlı hizmet veren bir sigorta platformu haline gelmiştir.