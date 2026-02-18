İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 423 vatandaşı dolandırdığı belirlenen 84 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 46 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

Kırşehir, Şanlıurfa, Tekirdağ, Eskişehir, Antalya, Çorum, Konya, Samsun, Ankara ve Mersin'de İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 423 vatandaşı dolandırdığı tespit edilen 84 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 67'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

'Nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik geçen hafta 10 ilde düzenlediğimiz operasyonlarda 84 şüpheliyi yakaladık.'



— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) February 18, 2026

46 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ

Yapılan incelemelerde şüphelilerin kendilerini polis, savcı, banka görevlisi, büyücü ve medyum olarak tanıtarak; bazı durumlarda ise iş bulma vaadiyle vatandaşları dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 46 milyon TL'lik işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Bakanlık açıklamasında, dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, vatandaşların huzur ve mal güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşuma müsamaha gösterilmeyeceği ifade edildi.