Kuraklıkla mücadele eden Tekirdağ'da, Naip Mahallesi'nden Marmara Denizi'ne boşa akan Işıklar Deresi'nin suyu, kurulan bent ve yüzer terfi istasyonları sayesinde artık göletlere aktarılıyor. Günlük yaklaşık 3 bin metreküp su tarımsal sulamaya kazandırılıyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu TESKİ, son yağışları stratejik bir yatırımla tarımsal sulamaya dönüştürdü. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip Mahallesi'nden geçerek denize dökülen Işıklar Deresi'nin debisinin artması üzerine başlatılan çalışmayla suyun boşa akması engellendi.

Naip Mahalle Muhtarlığı'nın bilgilendirmesiyle harekete geçen ekipler, dere yatağına bent inşa ederek suyun akışını kontrol altına aldı. Kurulan iki adet yüzer terfi istasyonu sayesinde biriktirilen su, Kil Ocakları Havuzu ve Yazır Göleti'ne aktarılmaya başlandı.

150 KVA gücünde jeneratör ve frekans konvertörlü motorlarla desteklenen sistem, değişken debilere uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Teknik planlama doğrultusunda saniyede 20 litre su Kil Ocakları Havuzu'na, saniyede 15 litre su ise Yazır Göleti'ne iletiliyor. Böylece günlük yaklaşık 3 bin metreküp su tarımsal sulamada kullanılmak üzere depolanıyor.

ÇİFTÇİYE 'CAN SUYU'

Geçtiğimiz yaz Naip Barajı'nda doluluk oranının yüzde 1'in altına düşmesiyle yaşanan su krizinin ardından devreye alınan sistem, bölge çiftçisi için önemli bir destek olarak değerlendiriliyor. Boşa akan yağmur ve dere sularının ters besleme yöntemiyle gölet ve havzalara taşınması, kuraklıkla mücadelede örnek bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Naip Mahallesi Muhtarı Mustafa Bektaş da yaptığı açıklamada, çalışmadan dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer'e ve TESKİ ekiplerine teşekkür ederek, uygulamanın yaz aylarında çiftçilere büyük katkı sağlayacağını ifade etti.