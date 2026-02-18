Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazze Barış Kurulu toplantısına davet aldıklarını açıklayan Erdoğan, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın temsil edeceğini söyledi. Avrupa güvenliği konusunda ise 'Türkiye'siz yeni bir savunma mimarisi eksik kalır' mesajı verdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze için oluşturulacak Barış Kurulu'nun ilk toplantısına ilişkin soruya, davet aldıklarını ve Türkiye'nin toplantıya katılacağını belirterek yanıt verdi. Toplantının Ramazan ayının ilk gününe denk gelmesi nedeniyle Türkiye'yi Hakan Fidan'ın temsil edeceğini ifade etti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göreGazze'de kalıcı ateşkes ve barışın sağlanmasının önemine vurgu yapan Erdoğan, 'Gazze meselesi insanlığın vicdan sınavıdır. Amaç ateşkesi kalıcı hâle getirmek, insani yardımları kesintisiz ulaştırmak ve iki devletli çözüm zeminini güçlendirmek olmalıdır. Türkiye olarak Gazzeli kardeşlerimizin hayrına olan her girişime destek vereceğiz' dedi.

'AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'SİZ DÜŞÜNÜLEMEZ'

Türkiye'nin NATO faaliyetlerindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO içindeki en büyük ve en etkin ordulardan biri olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği'nin savunma ve güvenlik mekanizmalarına Türkiye'yi dahil etmesinin zamanının geldiğini söyleyen Erdoğan, 'Avrupa'da yeni bir savunma mimarisi kurulacaksa bunun Türkiye'siz oluşturulması yetersiz bir çaba olacaktır. Türkiye'yi dışlayan tutumlar mantıklı değildir. Umarım Türkiye olmadan Avrupa'nın ayakları yere basan bir güvenlik denklemi kuramayacağını artık herkes anlamıştır' ifadelerini kullandı.

'YENİ ANAYASA İÇİN HENÜZ TAKVİM YOK'

Erdoğan, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e yönelik nefret söylemi ve yeni anayasa tartışmalarına ilişkin soruya ise henüz net bir takvim bulunmadığını söyledi.

'Anayasa konusunda henüz bir takvim ortaya çıkmış değil. Biz hazırlıklarımızı titizlikle yapıyoruz' diyen Erdoğan, Mihalgazi'de verilen mücadelenin önemine dikkat çekerek, yerel yönetimlere desteklerinin süreceğini belirtti.