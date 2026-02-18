Ege'yi etkisi altına alan düşük basınç sistemi ve güneyli rüzgâr, İzmir'de deniz seviyesini 80-85 santimetre bandına taşıdı. Kıyı hattında kısa süreli taşkınlar yaşanırken, ekipler 24 saattir sahada çalışma yürütüyor.

İZMİR (İGFA) - Ege Bölgesi'nde etkili olan düşük basınç sistemi, 17 Şubat'ta İzmir'de deniz seviyesinde dikkat çekici bir yükselmeye neden oldu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış ve güneyli rüzgârla birlikte atmosfer basıncı 991 milibara kadar geriledi. Bu düşüşün ardından deniz seviyesi 80-85 santimetreye ulaştı.

Özellikle deniz kotuna yakın bölgelerde yağmur suyunun tahliyesi geçici olarak zorlaşırken, Kordon ve Mavişehir hattında kısa süreli su taşkınları yaşandı.

'HİDROLİK DENGENİN DOĞAL SONUCU'

İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, yaşanan durumun altyapı yetersizliğinden değil, fiziksel bir zorunluluktan kaynaklandığını belirtti.

Güler, 'Deniz seviyesi altyapı kotlarının üzerine çıktığında suyun mazgallardan geri basması fiziki bir zorunluluktur. Bu, bileşik kaplar prensibinin doğal sonucudur. Deniz seviyesi yüksekken yağmur suyunun denize akışı geçici olarak zorlaşır. Dalga yüksekliği de eklendiğinde kıyıya yakın noktalarda geri tepme görülebilir' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU ekipleri, kıyı hattında aralıksız çalışma yürütüyor. Kent genelinde 412 iş makinesi, 200 pompa ve 1365 personelle su tahliye çalışmaları sürdürülüyor. Mazgallarda kontroller yapılırken, yol ve kavşaklarda biriken suların tahliyesine devam ediliyor.

'TERS BAROMETRE ETKİSİ'

Uzmanlara göre yaşanan yükselme, 'ters barometre etkisi' olarak bilinen meteorolojik bir olaydan kaynaklanıyor. Atmosfer basıncının düşmesiyle deniz yüzeyine uygulanan ağırlık azalıyor ve su seviyesi yükseliyor. Buna kuvvetli rüzgârın suyu kıyıya doğru itmesi ve aynı anda devam eden yağış eklenince taşkın riski artıyor.

Dr. Güler, benzer hidrodinamik olayların yalnızca İzmir'e özgü olmadığını belirterek, 'Aynı sistem Ayvalık'tan Muğla kıyılarına kadar etkili oluyor. Dünyada da örnekleri var; Venedik'te yılda birkaç kez deniz taşkınları yaşanabiliyor. Basınç yükseldikçe deniz seviyesi de kademeli olarak normale dönecektir' ifadelerini kullandı.

METREKAREYE 78 KİLOGRAM YAĞIŞ

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre kent genelinde en yüksek yağış Bayındır/Çınardibi'nde metrekareye 78,2 kilogram olarak ölçüldü. Ödemiş/Demirdere'de 73,5 kilogram, Menderes/Çileme'de 61,3 kilogram yağış kaydedildi. İzmir merkezde ise metrekareye 44,2 kilogram yağış düştü.

Yetkililer, meteorolojik verilerin anlık takip edildiğini ve basınç değerlerinin yükselmesiyle birlikte deniz seviyesinin kademeli olarak normale dönmesinin beklendiğini bildirdi.