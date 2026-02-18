Maltepe Belediyesi, ilçedeki okullarda öğrenci sağlığını korumak amacıyla kantin denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ilçedeki okullarda kapsamlı bir inceleme gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, zabıta personeliyle birlikte okullardaki denetimlerini sıklaştırdı. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerin sağlıklı beslenmesini sağlamak adına okul kantinleri mercek altına alındı. Denetimlerde gıda ürünlerinin kalitesi, hijyen koşulları, iş yeri belgeleri, genel temizlik, ürünlerin son kullanma tarihleri, havalandırma sistemi ve fiyat etiketleri gibi unsurlar titizlikle kontrol edildi. Ekipler, kantin işletmecilerine de gıda güvenliği ve hijyen kuralları konusunda bilgilendirme yaptı.

'OLUMSUZLUKLARIN ÖNÜNE GEÇİYORUZ'

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde Gıda Mühendisi olarak görev yapan Burhan Kebabcı, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, 'Öğrencilerimizin sağlığı bizim için her şeyden önemli. Okul kantinleri, çocukların günlük beslenmesinde kritik bir rol oynuyor. Bu nedenle düzenli denetimlerle herhangi bir olumsuzluğun önüne geçiyoruz. Denetimlerimizi eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız sürdüreceğiz' dedi.

Belediye yetkilileri, öğrenci ve velilerin herhangi bir şüpheli durumda 444 1 706 hattını arayarak bildirimde bulunabileceğini vurguladı. Maltepe Belediyesi, ilçedeki tüm okullarda benzer denetimleri periyodik olarak gerçekleştirerek, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.