Anma programında konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 'Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, yitirdiğimiz canları saygı ve özlemle andık. Saat 04.17'de kaybettiklerimizin anısına bir araya geldik; acımız ortak, sessizliğimiz birdi. Unutmamak ve unutturmamak için yüreklerimizle oradaydık' ifadelerini kullandı.

Anmaya Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ve Güzelyalı Eğitim Mahallesi Muhtarı Hamza Dikbıyık katıldı. Katılımcılar, ellerinde meşalelerle saat 04.17'de saygı duruşunda bulunarak depremde yaşamını yitirenleri andı.

'Unutmamak ve unutturmamak' amacıyla düzenlenen programa Mudanya Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (MAK) de hazır bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Bursa'nın Mudanya ilçesinde Güzelyalı Atatürk Parkı'nda anma programı düzenlendi. Anmada, depremde hayatını kaybedenler meşalelerle ve saygı duruşuyla anıldı.

