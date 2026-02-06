Bunlar da ilginizi çekebilir

Duaların ardından, Başkan Fatma Şahin ile Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kayıplarını anan ailelerle bir araya gelerek teselli dileklerini iletti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey ve yakınlarını kaybeden ailelerin katıldığı programda Asrın Felaketi'nde vefat eden deprem şehitleri için sela okundu, saygı duruşunun ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

GAZİANTEP (İGFA) - Yıkıcı depremlerin yıl dönümünde, felaketin başlangıç saati olan 04.17'de, Şehitkamil ilçesinde bulunan ve 6 bloktan 4'ü yıkılan, 134 kişinin yaşamını yitirdiği Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nde gerçekleştirilen anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar için düzenlenen anma programına katıldı.

