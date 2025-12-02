Mudanya Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi, Mudanya Kent Konseyi ve Mudanya Engelsiz Yaşam Derneği iş birliğiyle geniş katılımlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi Dernekler Yerleşkesi'nde düzenlenen programda engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını güçlendirmeye yönelik sunumlar, atölyeler ve performanslar yer aldı.

'Hayatı paylaşmak için engel yok' temalı etkinlikte engellilik-yetersizlik ayrımı, toplumsal katılım ve engelli bireylerin yaşadığı duygusal süreçler uzmanlar tarafından ele alındı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Kurt, engellerin toplum tarafından oluşturulabildiğine dikkat çekerek, 'Bakış açımızı değiştirmeli, herkesin bir arada yaşadığı bir toplum oluşturmalıyız' dedi.

Mudanya Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Psikoloğu Klinik Psikolog Gamze Say Karadağ ise engelli bireylerin yaşadığı psikolojik evreleri anlatarak, 'Engellik bir yolculuktur; isyanla başlar, umutla güçlenebilir. En büyük ihtiyaç erişilebilir bir yaşam ve destekleyici bir çevredir' ifadelerini kullandı.

ATÖLYE VE PERFORMANSLARA YOĞUN İLGİ

Program kapsamında otizmli çocukların katıldığı drama atölyesi, Doç. Dr. Tülay Yıldız Akgül koordinasyonunda gerçekleştirildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri de sahne performanslarıyla etkinliğe renk kattı. Bedensel engelli öğrenci Uğur Saçıntı'nın 'Kalemden Sahneler' adlı performansı izleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Av. Baran Güneş, etkinliğe katkı sunanlara teşekkür ederek, 'Hepimiz birer engelli adayıyız. Görevimiz, dünyayı daha erişilebilir ve engelsiz hale getirmektir. Belediye olarak engelli bireylere yönelik çalışmalarımız sürecek' dedi.