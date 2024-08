Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılı dolayısıyla geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın'ın başkanlığında oluşturulan Danışma Kurulu, Ekim ayındaki 102. yıl kutlama programı hazırlıkları için Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın ev sahipliğinde Montania Hotel'de gerçekleşen toplantıda, 102 yıl önce Türkiye'nin bağımsızlığına giden yolu açan Mudanya Mütarekesi etkinlikleri kapsamında 'Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü'nün verileceği isim konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Dalgıç'ın ev sahipliğinde Murat Karayalçın'ın başkanlığındaki Danışma Kurulu'na; Onur Öymen, Ünal Çeviköz, Ali Er, Gülsün Bilgehan, Prof. Dr. Seçil Karal Akgün, Prof. Dr. Süha Atatüre, Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan, Sedat Ergin, Murat Yetkin ve Ayşe Kulin de katıldı. Seçici danışma kurulu ödül verilecek isim ve kutlamalara yönelik geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

"HERKES 11 EKİM'İ AJANDASINA NOT EDECEK"

Mudanya Mütarekesi’ni herkesin ajandasına not edeceği bir gün olarak kutlamak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "Cumhuriyet tarihinin önemli bir dönemecine tanıklık eden Mudanya aynı heyecan ve coşkuyu her yıl 11 Ekim'de tekrarlıyor. Mudanya'mızın Lozan'a giden yolda nasıl değerli bir mihenk taşı olduğunu hepimiz biliyoruz. Danışma Kurulumuzun her üyesinin bilgi ve birikimleri de gerçekleştireceğimiz bu çalışmalarda bizlere rehber olacaktır" diye konuştu.