Ramazan ayını paylaşım ve dayanışma ruhu ile karşılayacak Mudanya'da hazırlıklar tamamlandı. İftar çadırlarından Ramazan Sokağı’na, çocuklara özel etkinliklerden geleneksel gösterilere kadar dopdolu bir program Mudanyalıları bekliyor.BURSA (İGFA) - Mudanya’da Ramazan Birlikte Güzel” sloganıyla düzenlenecek etkinliklerde, iftar çadırlarından Ramazan Sokağı’na kadar birçok renkli program Mudanyalılarla buluşacak.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna vurgu yaparak, Ramazan boyunca Ömerbey Mahallesi Dolgu Alanı Kapalı Pazar Yeri ve Güzelyalı İDO İskelesi yanında kurulan iftar çadırlarında her gün bin kişiye sıcak yemek ikram edileceğini söyledi. İki iftar çadırında her akşam sıcak yemek ikramları olacağını belirten Başkan Dalgıç, "İhtiyaç sahibi ailelerimize erzak yardımlarımızı da sürdürüyoruz. Mudanya’da Ramazan birlikte daha güzel olacak. Ramazan Sokağı’nda her akşam halkımızla iç içe, farklı etkinliklerde bir araya geleceğiz. Mudanyalılar ailecek bu etkinliklerde keyifli zaman geçirecek" dedi.

Mudanya Güzelyalı'daki Atatürk Parkı'nda kurulacak Ramazan Sokağı, sıcak yemekten tatlıya, el sanatlarından giyim ve kitaba kadar birçok ürüne ulaşmak mümkün olacak. Her akşam saat 21.00’de başlayacak etkinliklerde; Mehter Takımı, Karagöz, ortaoyunu, sihirbaz, kanto, akrobasi gösterileri, konserler, masallar, müzik ve şiir dinletileri, söyleşiler gibi birçok kültürel ve sanatsal program yer alacak. Hafta sonları ise çocuklara yönelik atölye çalışmaları gün boyu devam edecek.

Öte yandan ekipler, vatandaşların ibadetlerini sağlıklı, temiz ve ferah ortamlarda yerine getirebilmeleri için Ramazan öncesi camilerde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirirken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, Ramazan öncesi fırın, restoran, gıda ürün satışı yapılan noktalarda denetimlerini yoğunlaştırdı.