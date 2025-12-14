Prof. Dr. Üstün Dökmen, Bornova Belediyesi'nin düzenlediği 'Ailede ve Okulda Kaliteli İletişim' konferansında öğretmen, öğrenci ve velilerle buluşarak iletişimin aile ve okul yaşamındaki önemini örneklerle anlattı. Yoğun ilgi gören etkinlikte Dökmen, karşılıklı anlayışın kaliteli iletişimin temeli olduğunu vurguladı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri koordinasyonunda Radikal Okulları ile işbirliğiyle gerçekleştirilen konferans, ünlü psikolog, yazar ve televizyon programcısı Prof. Dr. Üstün Dökmen'in katılımıyla Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte salon tamamen doldu.

'İLETİŞİM BİR LÜKS DEĞİL, YAŞAM BECERİSİDİR'

Daha önceki konferanslarında da sıkça vurguladığı gibi iletişimin aile içi huzurun ve okul başarısının temel taşı olduğunu belirten Üstün Dökmen, Bornova'daki buluşmada da katılımcıları hem düşündürdü hem güldürdü. Örneklerle zenginleştirdiği ve salondaki katılımcıları da doğrudan dahil ettiği anlatım tarzı büyük beğeni topladı.

Dökmen konuşmasında; Çocukların duygularını ifade etmesine fırsat verilmesi gerektiğini, ebeveynlerin nasihat eden değil, rehberlik eden bir tutum benimsemesinin önemini, öğretmen-öğrenci iletişiminde güven ve saygının öğrenmenin anahtarı olduğunu, aile ve okulun birbirini tamamlayan iki temel yapı olduğunu vurguladı.

'Kaliteli iletişim, karşıdaki kişiyi duymaktan önce onu anlamaya çalışmaktır. Biz birbirimizi anlamayı öğrendiğimizde hem evde hem okulda çatışmalar azalır, mutluluk artar' diyen Dökmen, katılımcılardan büyük alkış aldı.

Konferansın Bornova'daki eğitim ortamı için önemli bir buluşma olduğunu söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 'Üstün Hocamızın değerli katkıları bizim için çok kıymetli. Bornova'da hem ailelerin hem de öğretmenlerimizin iletişim becerilerini güçlendirecek çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Çünkü iyi iletişim, güçlü bir toplumun temelidir.' diye konuştu.