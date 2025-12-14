Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara özel kuruluşu Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda Yerli Malı Haftası kapsamında 'Minik Şefler Mutfakta' pasta yapımı etkinliği ile miniklere unutulmaz bir heyecan yaşattı.

KAYSERİ (İGFA) - Sosyal Belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin en güzel ve samimi örneklerini vermeye devam eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, belediyeciliğin sadece altyapı ve imardan ibaret olmadığını insan odaklı proje ve faaliyetleri ile ortaya koyarken, bu doğrultuda insanların sosyal hayatına katkı sağlamayı da sürdürüyor.

Bu çerçevede Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda Kaytur Mutfak Sanatları Merkezi Kayseri Mutfak Akademisi Eğitmen Şefi Selin Özcurt, kayıt yaptırarak etkinliğe katılmaya hak kazanan 20 minik misafirine pasta yapmanın püf noktalarını öğretirken, unutmayacakları bir etkinliği de onlar için yaşattı.

İlgi ve eğlence dolu 'Minik Şefler Mutfakta' pasta yapımı etkinliğinde yer alan ve sevinçleri yüzlerinden okunan minikler, hem pasta yapmayı deneyimleyerek öğrendi hem de eğlence dolu etkinlikte bu sevince ortak oldu.

Şef kıyafetlerini giyerek eğlence dolu etkinliğe katılan miniklerin heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okundu.

Etkinlik ile ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi, Kaytur Mutfak Sanatları Merkezi Kayseri Mutfak Akademisi Eğitmen Şefi Selin Özcurt, çocuklarla Yerli Malı Haftası kapsamında güzel bir yaş pasta workshopu gerçekleştirdiklerini dile getirerek, 'Minik şefleri bugün pastalarımızı yapmak için topladık, güzel bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Amacımız çocuklarımızı mutlu etmek, Yerli Malı Haftası'nın önemini vurgulamak, çocuklarımızla yapabileceğimiz etkinliklerimizin ön plana çıkması' şeklinde konuştu.