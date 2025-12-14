Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Camikebir bölgesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi, talepleri yerinde dinledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin her noktasında sürdürdüğü esnaf ziyaretlerine Camikebir bölgesinde devam etti. Gönül belediyeciliğini hizmet anlayışının merkezine koyan Başkan Büyükkılıç, bölge esnafıyla bir araya gelerek hem sohbet etti hem de onların taleplerini yerinde dinledi.

Ziyaretlerinde Başkan Büyükkılıç'a AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan da eşlik etti. Esnafa bereketli işler dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla gönülden bağ kurmanın önemine dikkat çekti.

Yoğun ilgiyle karşılanan Büyükkılıç, ziyaret sırasında yaptığı değerlendirmede, 'Hemşehrilerimizle kurduğumuz bu sıcak gönül bağı, şehrimizin birlik ve beraberliğinin en güzel göstergesi. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte Kayseri'yiz' ifadelerini kullandı.

Camikebir bölgesindeki esnaflar ve vatandaşlar, Başkan Büyükkılıç'ın ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, talep ve önerilerini de doğrudan iletme fırsatı buldu. Samimi atmosferde geçen ziyaret, gönül belediyeciliğinin sahadaki somut yansımalarından biri olarak değerlendirildi.