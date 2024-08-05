11 Ekim Mudanya Mütarekesi'nin 102. yıldönümü dolayısıyla Mudanya Triatlon Türkiye Kupası Finali'ne ev sahipliği yapacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Triatlon Federasyonu, 2024 Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finalini yarış programına dahil etti.

Söz konusu etkinlikler için Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, federasyon yöneticileri ile protokol imzaladı. 12-13 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek yarışma kapsamında; yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan triatlon parkurunda heyecan dolu anlar yaşanması bekleniyor.

Kayseri'de amatör spora 'büyük' destek Kayseri'de amatör spora 'büyük' destek

Federasyon şu an yarış için kayıtları henüz açmazken, yarışa katılabilecek 6 kategoriyi belirledi.

Buna göre 2024 Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali'nde erkekler ve kadınlar olarak; Elit, Genç, Yıldız, Yaş Grubu, Paratriatlet ve M3 kategorileri yer aldı.  

Kaynak: igf