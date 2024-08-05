11 Ekim Mudanya Mütarekesi'nin 102. yıldönümü dolayısıyla Mudanya Triatlon Türkiye Kupası Finali'ne ev sahipliği yapacak.BURSA (İGFA) - Türkiye Triatlon Federasyonu, 2024 Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finalini yarış programına dahil etti.

Söz konusu etkinlikler için Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, federasyon yöneticileri ile protokol imzaladı. 12-13 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek yarışma kapsamında; yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan triatlon parkurunda heyecan dolu anlar yaşanması bekleniyor.

Federasyon şu an yarış için kayıtları henüz açmazken, yarışa katılabilecek 6 kategoriyi belirledi.

Buna göre 2024 Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finali'nde erkekler ve kadınlar olarak; Elit, Genç, Yıldız, Yaş Grubu, Paratriatlet ve M3 kategorileri yer aldı.