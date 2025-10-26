Bunlar da ilginizi çekebilir

Tatbikat sonrasında yapılan değerlendirmede ekiplerin sürece etkin katılım sağladığı, müdahale sürelerinin hedeflenen standartlara uygun olduğu bildirildi.

Tatbikat kapsamında senaryo gereği bir sağlık çalışanına yönelik sözlü şiddet olayı canlandırıldı. Olayın hemen ardından 1111 numaralı Beyaz Kod çağrısı yapıldı. Hastane güvenlik ekipleri, olay yerine kısa sürede ulaşarak gerekli önlemleri aldı.

BURSA (İGFA) - Mudanya Devlet Hastanesi, sağlık çalışanlarına yönelik olası şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak ve acil durum müdahale süreçlerini test etmek amacıyla 'Beyaz Kod' tatbikatı düzenledi.

