Bursa'da Mudanya Devlet Hastanesi'nde olası şiddet olaylarına karşı personelin hazırlık seviyesini ölçmek amacıyla '1111 Beyaz Kod' tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan tatbikatta ekiplerin anlık müdahale süresi dikkat çekti.
BURSA (İGFA) - Mudanya Devlet Hastanesi, sağlık çalışanlarına yönelik olası şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturmak ve acil durum müdahale süreçlerini test etmek amacıyla 'Beyaz Kod' tatbikatı düzenledi.
Tatbikat kapsamında senaryo gereği bir sağlık çalışanına yönelik sözlü şiddet olayı canlandırıldı. Olayın hemen ardından 1111 numaralı Beyaz Kod çağrısı yapıldı. Hastane güvenlik ekipleri, olay yerine kısa sürede ulaşarak gerekli önlemleri aldı.
Hastane yönetimi, tatbikatın videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Tatbikat sonrasında yapılan değerlendirmede ekiplerin sürece etkin katılım sağladığı, müdahale sürelerinin hedeflenen standartlara uygun olduğu bildirildi.