Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 7. Kentsel Ekonomi Forumu'nda (UEF7) Türkiye'yi temsil eden Karatay Belediyesi, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri alanında 'Türkiye'nin ilk öncü şehri' unvanını aldı.

KONYA (İGFA) - Konya'da Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi'nin çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik erişilebilirlik odaklı projelerini Toronto'da düzenlenen 7. Urban Economy Forum'da (UEF) uluslararası kamuoyuyla paylaştı.

Forum kapsamında Karatay, Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG'ler) alanında 'ilk öncü şehir' unvanını almaya hak kazandı. Bu önemli başarı, Karatay Belediyesi ile Urban Economy Forum (UEF) arasında imzalanan iş birliği anlaşmasıyla resmiyet kazandı. Anlaşma, UEF Başkanı Reza Pourvaziry ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca tarafından imzalandı.

Forumda konuşan Başkan Hasan Kılca, Karatay'ın Konya'nın en hızlı gelişen ilçesi olduğunu belirterek, ilçedeki kentsel dönüşüm ve konut üretim çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.

Karatay'ın hızla büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Kılca, 'Bu gelişim, yeni konut alanlarının oluşturulmasını ve altyapının güçlendirilmesini zorunlu kılıyor. Artan nüfusla birlikte eğitimden ibadethanelere, yeşil alanlardan sosyal tesislere kadar her alanda kişi başına düşen kullanım oranını artırmayı hedefliyoruz' dedi.

184 BİN METREKARE ALAN KAMULAŞTIRILDI, 23 BİN 420 KONUT İNŞA EDİLDİ

Karatay'daki eski yerleşim alanlarının dönüşümünde tarihi dokuyu koruma hassasiyetine dikkat çeken Başkan Kılca, kentsel dönüşüm projelerinin kararlılıkla sürdüğünü ifade ederek, 'Merkezdeki tescilli yapılar ve bölünmüş mülkiyet yapısı dönüşümü zorlaştırıyor. Ancak bu alanlarda kararlı adımlar atıyoruz. 2019-2025 yılları arasında 184 bin metrekarelik alan kamulaştırıldı, toplamda 47 yapı kooperatifi kuruldu ve 23 bin 420 konut inşa edildi. Bu, ilçedeki toplam konut stokunun yaklaşık yüzde 16'sına karşılık geliyor.' dedi.

Kılca, hedeflerinin her vatandaşın güvenli, modern ve konforlu konutlara sahip olması olduğunu vurguladı.

Başkan Kılca, yalnızca konut üretimiyle sınırlı kalmayıp, doğayla uyumlu ve sosyal donatıları güçlü mahalleler inşa ettiklerini belirtti.

Karatay'ın 'Türkiye'nin ilk öncü şehri' unvanını almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hasan Kılca, bu başarının Türkiye'nin küresel vizyonuna katkı sağladığını söyledi. Başkan Kılca, 'Yürüttüğümüz şehircilik faaliyetleri artık küresel bir model olarak değerlendiriliyor. Kentsel dönüşümde dengeli nüfus dağılımı, yeşil dokunun korunması ve yatay şehirleşme ilkelerine önem veriyoruz. Planlı şehirleşmeyi emin adımlarla sürdürüyoruz. Her yatırım, bu vizyonun bir parçası' diye konuştu.