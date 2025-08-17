Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, #TerörsüzTürkiye süreciyle ilgili yazılı bir açıklama yaparak, toplumsal birlik ve siyaset üstü bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Aydın, “Bu süreçte erteleme ya da küçük çıkar kaygıları telafisi mümkün olmayan bedeller doğurur” dedi.ADIYAMAN (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, #TerörsüzTürkiye sürecine ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Türkiye’nin tarihi bir dönemeçte olduğunu belirten Aydın, bu süreçte siyasal ve ideolojik çekişmelerin bir kenara bırakılması gerektiğini ifade etti.

“Toplumsal Birliktelik Zamanı”Aydın, açıklamasında şunları kaydetti:

“TerörsüzTürkiye sürecini sığ düşüncelere, siyasal ve ideolojik çekişmelere feda edenler, bunun vebalini tarih önünde taşıyacaktır. Toplumsal vicdanı yaralayacak söz ve eylemlerden kaçınmak mecburiyetindeyiz. Şimdi toplumsal birlikteliği zedeleyen her türlü tutumu geride bırakma ve ortak geleceğimiz için aynı safta durma zamanıdır.”

“FIRSATI HEBA ETMEYECEĞİZ”

Süreçte erteleme veya küçük çıkar kaygılarının ağır bedeller doğurabileceğini vurgulayan Bakan Yardımcısı Aydın, “Bu dönem, ya Türkiye’nin huzura kavuştuğu bir dönemeç ya da fırsatın kaçırıldığı bir kırılma noktası olarak hatırlanacak. Biz, bu fırsatı heba etmeyecek kadar büyük bir milletiz” dedi. Aydın, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Terörsüz Türkiye” hedefinin gelecek kuşaklara bırakılacak en büyük miras olacağını belirtti.