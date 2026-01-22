Düzce kent merkezinde bulunan TÜVTÜRK araç muayene istasyonunda, fren testi sırasında görevli personelin aracı durduramaması sonucu kaza meydana geldi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre muayene için istasyona alınan bir jip, fren testi esnasında kontrolden çıkarak istasyon içerisinde bulunan iki araca çarptı. Kazada, muayeneye giren araçla birlikte toplam 3 araçta maddi hasar oluştu.

Fren testi sırasında araçların direksiyonunun ve kontrolünün tamamen istasyon görevlisinde olduğu, araç sahiplerinin herhangi bir müdahalesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mevzuata göre, araç muayenesi sırasında görevli personelin kontrolünde meydana gelen kazalarda sorumluluğun TÜVTÜRK'e ait olduğu, oluşan maddi hasarların ise kurumun işletme ve mali sorumluluk sigortası tarafından karşılandığı ifade edildi. Kazaya karışan araç sahiplerinin, tutanaklar ve güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda sigorta sürecinin başlatılmasıyla birlikte hasarlarının karşılanmasının beklendiği bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.