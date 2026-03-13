Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'daki deneme çalışmasında şap aşısı ve diğer aşıları daha düşük dozlarda, iğnesiz enjeksiyon cihazlarıyla uygulayarak hem bağışıklığı korumayı hem de aşı envanterini verimli kullanmayı hedefliyor.

ANKARA (İGFA) - Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Türkiye'de hayvan sağlığını güçlendirmek ve aşı kullanımını daha etkin hale getirmek amacıyla şap aşısı ve diğer hayvan aşıları için yeni bir deneme çalışması başlattı.

Çalışma, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde yürütülüyor.

Deneme kapsamında, iki farklı iğnesiz enjeksiyon cihazı kullanılarak aşılar deri içine uygulanıyor. Böylece doz miktarının azaltılması ve Bakanlık aşı envanterinin daha verimli kullanılması amaçlanıyor. Ayrıca iğne kullanımına bağlı riskler ortadan kaldırılarak, hayvanlarda ağrı ve stresin azaltılması hedefleniyor.

Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yer alan habere göre yaklaşık 6 ay sürecek deneme çalışmasının sonuçlarına göre yöntemin saha kullanımına geçirilmesi planlanıyor.

Çalışma, iğnesiz enjeksiyon cihazlarının yerli üretimle yaygınlaştırılması ve diğer aşı uygulamalarında da kullanılması imkanlarını araştıracak.