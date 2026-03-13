İstanbul Silivri'de gerçekleştirilen operasyonda 1 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap ile yaklaşık 2 milyon 400 bin hap üretimine yetecek 80 kilogram ham madde ele geçirildi; 5 kişi gözaltına alındı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da düzenlenen büyük çaplı uyuşturucu operasyonunun detaylarını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı denetiminde yürütülen çalışmalarda, Silivri ilçesinde uyuşturucu madde imalatına yönelik bir adrese operasyon düzenlendi.

İstanbul'un Silivri ilçesinde Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonda;

-1 Milyon 400 bin adet Uyuşturucu Hap,

-80 Kg Ham Madde (yaklaşık 2 Milyon 400 bin adet uyuşturucu hap elde edilebilecek) ele geçirildi. — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 13, 2026

Operasyon sonucunda, 1 milyon 400 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, yaklaşık 2 milyon 400 bin hap üretimine yetecek 80 kilogram ham madde de bulundu. Ayrıca, üretim sırasında kullanılan 2 karma makinesi, 2 kompresör makinesi, 1 basın makinesi, 1 hassas terazi ve çeşitli imalat ile ambalaj malzemeleri de ele geçirildi.

Operasyonda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür etti.