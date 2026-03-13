Ticaret Bakanlığı, GS1 Türkiye Vakfı ile iş birliği yaparak kadın kooperatiflerinin ürünlerini e-ticaret ve büyük perakende zincirlerinde daha görünür hâle getirmek için barkod sisteminde önemli indirimler sağladı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, kadın emeğini güçlendirmek ve kooperatiflerin üretimlerini pazarlara ulaştırmalarını desteklemek amacıyla GS1 Türkiye Vakfı ile bir iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında, '2025-2029 Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı' çerçevesinde kadın kooperatiflerinin ürünlerinin e-ticaret platformlarında ve büyük perakende zincirlerinde daha görünür hâle gelmesi, dijitalleşme süreçlerinin desteklenmesi ve pazara erişimlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Buna göre; belirlenen şartları sağlayan kadın kooperatifleri için barkod sistemine giriş ve yıllık kullanım ücretlerinde 5 yıl boyunca yüzde 50 indirim uygulanacak. Ayrıca GS1 Türkiye'nin ürün veri ve fotoğraflama (data capture) hizmeti de 5 yıl süreyle ücretsiz sunulacak.

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, bu adımın kadın kooperatiflerinin üretim gücünü büyütmeye, kadın emeğini görünür kılmaya ve kooperatiflerin ticarette daha güçlü yer almasına katkı sağlayacağını vurguladı.