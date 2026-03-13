ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından başarıyla etkisiz hâle getirildiği belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alındığı vurgulandı. Olayın bütün boyutlarıyla aydınlatılması için ilgili ülkelerle temas ve görüşmelerin sürdüğü ifade edildi.

Ayrıca, milli güvenliğin öncelenerek bölgedeki tüm gelişmelerin dikkatle takip edildiği ve değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, bu tür olayların ülke güvenliği açısından hassasiyetle ele alındığı ve savunma tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanmaya devam edeceği belirtildi.