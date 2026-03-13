Türkiye genelinde Şubat ayında toplam konut satışları 124 bin 549 olurken, yabancılara yapılan konut satışları bin 506 olarak gerçekleşti. İş yeri satışlarında ise ilk el 3 bin 981, ikinci el 11 bin 88 olarak kaydedildi. Yabancılara yapılan satışlardaki düşüş dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Konut ve İş Yeri Satış İstatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Şubat ayında Türkiye genelinde ilk el konut satışları 37 bin 785, ikinci el konut satışları 86 bin 764 olarak kaydedildi. Toplam konut satışları içinde ilk el satışların payı yüzde 30,3, ikinci el satışların payı ise yüzde 69,7 oldu.

İpotekli konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 artışla 25 bin 35, diğer konut satışları ise yüzde 0,5 azalışla 99 bin 514 olarak gerçekleşti.

Toplam satışlar içinde ipotekli konutların payı yüzde 20,1 olarak belirlendi.

Takvim etkilerinden arındırılmış serilere göre, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 5,8, ikinci el konut satışları yüzde 5,9 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 0,2 azalırken, ikinci el satışları yüzde 2,9 artış gösterdi.

Yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında yüzde 2,9 azalarak bin 506 olarak gerçekleşti. En fazla konut satışının gerçekleştirildiği ülkeler sırasıyla Rusya Federasyonu (191), İran (131) ve Irak (106) oldu. Ocak-Şubat döneminde yabancılara yapılan satışlar ise yüzde 12,1 düşüşle 2 bin 812 olarak kaydedildi.

İş yeri satışları da TÜİK verilerine göre açıklandı. Şubat ayında ilk el iş yeri satışları 3 bin 981, ikinci el iş yeri satışları 11 bin 88 oldu. İpotekli iş yeri satışları 692, diğer satışlar ise 14 bin 377 olarak gerçekleşti. Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 0,4 azalırken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 4,1 arttı.