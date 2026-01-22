Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; Yeni Zelanda, Endonezya ve Özbekistan'ın Ankara Büyükelçileri ile beraberlerindeki heyetleri ayrı ayrı kabul etti.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Yusuf Tekin, ziyarete gelen Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Greg David Lewis, Endonezya Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama ve Özbekistan Ankara Büyükelçisi İlkhom Khaydarow'u makamında kabul etti.

Büyükelçiler Lewis, Purnama ve Khaydarow, Bakan Tekin'e kabulleri için teşekkürlerini iletti. Ayrı ayrı gerçekleşen görüşmelerde, eğitim alanına ilişkin iş birliği ve tecrübe paylaşımı konuları ele alındı.

Büyükelçileri Bakanlıkta ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Bakan Tekin, Yeni Zelanda Ankara Büyükelçisi Lewis'i göreve yeni başlamasından dolayı ayrıca tebrik etti.