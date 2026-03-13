Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET, Antalya'da yapılan 18 sorti ve 79 test noktasıyla kritik verileri topladı, Türkiye'nin gökyüzündeki pilot eğitim kapasitesini güçlendirdi.

ANKARA (İGFA) - TUSAŞ, Türkiye'nin milli jet eğitim uçağı HÜRJET'in Antalya semalarında gerçekleştirdiği düşük irtifa ve yüksek hız testlerinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Antalya'da iki prototiple yürütülen testlerde 18 sorti gerçekleştirilirken, 79 test noktası eksiksiz şekilde tamamlandı.

Yapılan testler sırasında HÜRJET, ses üstü hızlarda kritik performans verileri topladı.

HÜRJET'in Antalya'da iki prototiple yapılan 18 sortiyle 79 test noktası eksiksiz tamamlandı ve ses üstü hızlarda kritik veriler elde edildi.



Milli imkânlarla geliştirilen uçağın modern sistemleri ve üstün manevra kabiliyetiyle Türkiye'nin pilot eğitim gücünü artırmayı hedeflediğini belirten TUSAŞ açıklamasında, HÜRJET'in yalnızca performans verilerini toplamakla kalmadığını aynı zamanda Türkiye'nin gökyüzünde millî imzasını daha ileri taşıma hedefine de katkı sağladığını kaydetti.