Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Meis Adası'ndaki askerî unsurlarına tepki gösterirken, ABD'nin GKRY'ye silah ambargosunu uzatmasını da eleştirdi. Mekke Savunma İttifakı'nın ise savunma ve caydırıcılık esasına dayandığı vurgulandı.

ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığının haftalık basın bilgilendirme toplantısı, Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirildi.

Toplantıda, Meis Adası, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosu ve Mekke Savunma İttifakına ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı.

MEİS ADASI'NDAKİ ASKERÎ TEMASLAR YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Bakanlık, Yunanistan Başbakanı'nın beraberindeki heyetle Meis Adası'na yaptığı ziyareti ve burada konuşlu askerî unsurlarla temaslarını yakından izlediğini bildirdi. Açıklamada, 1947 Paris Barış Antlaşması uyarınca gayriaskerî statüde Yunanistan'a devredilen Meis Adası'nda askerî unsur ve savaş gemisi bulundurulmasının, adanın statüsüyle bağdaşmadığı vurgulandı. Bu tür görüntülerin barış ve istikrara katkı sağlamadığı belirtildi.

Türkiye'nin, Meis'in gayriaskerî statüsüne aykırı fiilî durum oluşturma girişimlerini uluslararası yükümlülüklerle bağdaşmayan adımlar olarak gördüğü ve bunları kabul etmeyeceği ifade edildi.

Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında;



Geçtiğimiz hafta sonu Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısı ile Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz.: pic.twitter.com/1ywj10LPea — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 17, 2026

'İYİ KOMŞULUK' VURGUSU, HAKLARDAN VAZGEÇMEK ANLAMINA GELMİYOR

Bakanlık, Türkiye'nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'in barış ve istikrar alanı olmasını, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinin iyi komşuluk ve diyalog temelinde geliştirilmesini savunduğunu hatırlattı. Ancak bunun, uluslararası antlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerin göz ardı edilmesi anlamına gelmediği vurgulandı. Yunanistan'a, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmesi ve gayriaskerî statüdeki adalarda bu statüyle bağdaşmayan faaliyetlerden kaçınması çağrısı yapıldı.

GKRY'YE SİLAH AMBARGOSUNUN UZATILMASINA TEPKİ

Açıklamada, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını bir yıl daha uzatmasının, Kıbrıs Adası'ndaki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkileyebilecek bir adım olduğu belirtildi. Türkiye'nin üçüncü taraflardan beklentisinin, Ada'daki hassas dengelere zarar verecek faaliyetlerden kaçınılması ve Kıbrıs Türk halkını yok sayan uygulamalardan vazgeçilmesi olduğu kaydedildi. Ankara, garantör ülke olarak KKTC makamlarıyla iş birliği içinde, Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğini bildirdi.

MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI: 'SAVUNMA VE KOLEKTİF CAYDIRICILIK'

Toplantıda ayrıca Mekke Savunma İttifakı hakkında da bilgi verildi. İttifakın, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki köklü ilişkiler ve savunma iş birliği temelinde şekillendiği, savunma ve kolektif caydırıcılık esasına dayandığı ifade edildi. Anlaşmanın herhangi bir ülkeye karşı olmadığı, taraf ülkelerin üçüncü ülkelerle mevcut ilişkilerine alternatif oluşturmadığı belirtildi. Üç ülke arasında askerî iş birliği, birlikte çalışabilirlik ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların koordinasyon içinde sürdüğü, ittifakın kurumsallaşmasına ilişkin sürecin devam ettiği aktarıldı.