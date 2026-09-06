KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaparak, kayıplara ulaşmak için tüm imkânların aralıksız şekilde kullanıldığını söyledi. Üstel, bugüne kadar 5 kayba ulaşıldığını, hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e, kayıp sayısının ise 15'e yükseldiğini bildirdi.

KKTC (İGFA) - KKTC Başbakanı Ünal Üstel, bölgede havadan, denizden, deniz altından ve karadan sürdürülen arama çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirterek, 'Bizim için tek hedef vardır: Tüm kayıplarımıza ulaşmak' dedi.

DENİZ ALTINDA ÇALIŞMA ŞARTLARI ZORLAŞIYOR

Başbakan Üstel, günler geçtikçe özellikle deniz altında ve batık gemi içerisinde yürütülen çalışmaların daha da güçleştiğini ancak ekiplerin büyük bir özveriyle görev yaptığını ifade etti. Arama çalışmalarına ek olarak yeni yöntemler ve alternatif imkânların da devreye alınacağını belirten Üstel, alanında uzman özel kuruluşların teknik ekiplerinin bugün kazanın meydana geldiği bölgede ve batıkta inceleme yaptığını, ön raporların hazırlandığını söyledi.

YARIN İSTANBUL, ARDINDAN ANKARA TEMASLARI

Ünal Üstel, 7 Eylül Pazartesi günü İstanbul'a giderek derin deniz batık çalışmaları ve gemi çıkarma operasyonlarında deneyimli özel kuruluşlarla hazırlanan raporları değerlendireceğini açıkladı. Bu görüşmelerde, kayıplara ulaşılması, gemi içindeki çalışmaların sürdürülmesi ve batığın çıkarılmasına yönelik yeni adımların ele alınacağını kaydeden Üstel, geminin sigorta şirketi yetkilileriyle de bir araya geleceğini belirtti. Başbakan Üstel, İstanbul temaslarının ardından Ankara'ya geçerek üst düzey görüşmeler yapacağını, mevcut durum ve alınan raporları değerlendireceğini aktardı.

'GERİDE SORU İŞARETİ BIRAKMAYACAĞIZ'

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, ülkeye döndükten sonra önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını kayıp aileleri ve kamuoyuyla paylaşacağını ifade ederek, devletin tüm imkânlarının sonuna kadar kullanılacağını vurguladı. Üstel, 'Geride, 'Acaba şunu da yapabilir miydik?' diye tek bir soru işareti bırakmayacağız' diyerek, teknik kapasite ve yeni yöntemlerin de değerlendirileceğini söyledi.

Değerli kardeşlerim,



Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından kayıplarımıza ulaşmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar, tüm imkanlarımız seferber edilerek aralıksız devam ediyor.



Bugüne kadar yürütülen çalışmalar sonucunda 5 kaybımıza ulaşıldı. Hayatını kaybeden: — Ünal Üstel (@dtunalustel) September 6, 2026