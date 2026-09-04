30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan yolcu gemisinde kayıp 16 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 7 gemi ve 6 hava aracıyla yürütülen çalışmalarda şimdiye kadar 4 kişinin naaşı bulundu.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 7 gemi ve 6 hava aracı destek veriyor. Sahil şeridi, deniz dibi ve batık geminin çevresinde tarama yapılırken, kayıp 16 yolcunun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

TCG Işın, batığın yerini yaklaşık 550 metre derinlikte tespit etti. Ardından TCG Alemdar Denizaltı Kurtarma Gemisi tarafından, 3 bin metre derinlikte harekât yapabilme kapasitesine sahip ROV cihazıyla batığa dalış gerçekleştirildi.

Arama çalışmalarında şu ana kadar 4 kişinin naaşı su üstüne çıkarılarak ilgili makamlara teslim edildiğini duyuran Bakanlık, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da dün bölgeye giderek arama kurtarma faaliyetlerini yerinde takip ettiğini anımsattı.