Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi, İtalya'da II. Dünya Savaşı sonrası kesintisiz en uzun süre görev yapan hükümetin başında bulunması dolayısıyla tebrik etti. Erdoğan, Türkiye ile İtalya arasındaki iş birliği ve dayanışmanın daha da güçlendirileceğini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye yönelik tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meloni'nin İtalya Cumhuriyeti'nin 'en uzun süre görevde kalan başbakanı' unvanını elde etmesi dolayısıyla kendisini yürekten tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, 'Sayın Giorgia Meloni ile ülkelerimiz arasındaki iş birliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum' ifadelerini kullandı.

İtalya Cumhuriyeti'nin 'en uzun süre görevde kalan başbakanı' ünvanını elde eden Sayın Giorgia Meloni'yi yürekten tebrik ediyorum.



Sayın @GiorgiaMeloni ile ülkelerimiz arasındaki iş birliği ve dayanışmayı her geçen gün daha da güçlendireceğimize yürekten inanıyorum. ???????????????? — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 4, 2026

Hatırlanacağı gibi Meloni'nin hükümeti, 4 Eylül 2026 itibarıyla bin 413 günlük kesintisiz görev süresine ulaşarak, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki dönemde İtalya'nın en uzun süre görev yapan hükümeti oldu.

Böylelikle Silvio Berlusconi'nin 2001-2005 dönemindeki 1412 günlük rekoru geride bırakıldı.