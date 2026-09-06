Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Gjoko Velkovkski ile görüşerek, iki ülke arasında sosyal hizmetler alanındaki işbirliğini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla hazırlanan Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptını imzaladı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Balkanlar Kadın Girişimciler Buluşması'na katılmak üzere bulunduğu Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ikili görüşmelerde bulundu.

Kuzey Makedonya Sosyal Politika, Demografi ve Gençlik Bakanı Gjoko Velkovkski ile bir araya gelen Göktaş, sosyal hizmetler alanında iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, kadınların güçlenmesi, aile dostu politikaların yaygınlaştırılması, çocukların dijital dünyada karşı karşıya kalabilecekleri risklerden korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Bakan Göktaş ile Velkovkski, iki ülke arasında sosyal hizmetler alanında işbirliğini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla hazırlanan Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptını imzaladı. Mutabakat kapsamında ayrıca aileler, kadınlar, çocuklar, engelli ve yaşlı bireyler ile Roman vatandaşlara sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler alanında işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanıyor.

MECLİS BAŞKANI GASHİ VE TÜRK MİLLETVEKİLLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Göktaş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ile de görüşerek, iki ülke arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağlar ile sosyal hizmetler alanındaki iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Kuzey Makedonya'daki Türk toplumunun anayasal ve yasal haklarının korunmasına, özellikle eğitim, altyapı ve kamusal alanlardaki ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verdiklerini belirten Bakan Göktaş ayrıca Kuzey Makedonya'daki Türk milletvekilleriyle bir araya gelerek, Türk toplumunun gündemindeki konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.