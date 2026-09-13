ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımına göre, ilk Türk astronot olan 5'inci Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Alper Gezeravcı, 9-10 Eylül 2026 tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Uzay Zirvesi'nde Türkiye'yi temsil etti.

Devlet ve hükümet temsilcileri, uzay ajansları, uluslararası kuruluşlar, savunma ve uzay sanayisi temsilcileri ile akademisyenleri bir araya getiren zirvede, uzay alanındaki güncel gelişmeler ve iş birliği fırsatları ele alındı.

TÜRKİYE'NİN UZAY YETKİNLİKLERİ PAYLAŞILDI

Zirve kapsamında yapılan temaslarda, Türkiye'nin uzay alanındaki yetkinlikleri ve uluslararası iş birliği potansiyeli ilgili muhataplarla paylaşıldı. Görüşmelerin, Türkiye'nin uluslararası uzay camiasındaki görünürlüğünü artırmaya katkı sağladığı belirtildi. Bakanlığın paylaşımında, Gezeravcı'nın katılımının Türkiye'nin uzay vizyonu açısından önemli bir temsil niteliği taşıdığına dikkat çekildi.