Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının Anadolu'nun işgal dönemine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Bakanlık, söz konusu açıklamaları 'mesnetsiz' olarak nitelendirerek Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet etti.

ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Yunan makamlarının Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila girişimleri dönemine ilişkin yaptığı açıklamalara yönelik yazılı bir değerlendirmede bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunan makamlarının söz konusu döneme ilişkin 'mesnetsiz açıklamalarının' reddedildiği belirtilerek, Yunan yetkililere ciddiyet ve aklıselim çağrısı yapıldı. Açıklamada, Yunanistan'ın Anadolu'daki işgal döneminde sivil halka karşı toplu katliamlar ve yıkımlar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu suçlara ilişkin Lozan Barış Antlaşması'nın 59. maddesine de atıfta bulunarak, Yunanistan'ın bu suçları ve tazminat ödemeyi kabul ettiğini hatırlattı. Açıklamada, 'Yunan makamlarının, Yunanistan'ın Anadolu'yu işgal ve istila çabasında olduğu döneme dair mesnetsiz açıklamalarını reddediyor, Yunan yetkilileri ciddiyete ve aklıselime davet ediyoruz.' ifadelerine yer verdi.