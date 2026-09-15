YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite-sanayi iş birliğinin stratejik önemine dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Pakistan temasları kapsamında National Aerospace Science & Technology Park (NASTP)'ı ziyaret etti. Özvar, üniversiteleri, araştırma merkezlerini ve sanayiyi aynı ekosistemde buluşturan NASTP'ta havacılık, uzay, yapay zekâ, siber güvenlik ve ileri teknolojiler alanındaki çalışmaları yerinde incelediklerini belirtti.

Özvar, üniversite-sanayi iş birliğini bilimsel bilginin teknolojiye ve ekonomik değere dönüşmesi açısından stratejik önemde gördüklerini ifade ederek, bu ziyaretin Pakistan'ın söz konusu alanlardaki yaklaşımını yerinde görme fırsatı sunduğunu söyledi.

ORTAK AR-GE VURGUSU

YÖK Başkanı, Türkiye'deki üniversitelerin Pakistan'daki muhataplarıyla ortak araştırma-geliştirme projeleri geliştirebileceği alanların değerlendirildiğini kaydetti. Özvar, bilimsel birikimin stratejik teknoloji alanlarında ortak üretime dönüştürülmesinin iki ülke için de önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Açıklamasında, Türkiye ve Pakistan'ın bilimsel kapasitesinin iş birliğiyle daha güçlü sonuçlar doğurabileceğini vurgulayan Özvar, yeni ortak çalışmaların önünün açılmasını hedeflediklerini belirtti.