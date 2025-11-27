Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller' sloganıyla Gaziantep Valiliği iş birliğinde başlatılan YEŞİLANTEP Projesi kapsamında oluşturulan Emel-Sefer Anlaş Ağaçlandırma Alanı'nda fidanlar toprakla buluştu.

GAZİANTEP (İGFA) - Yaşanılabilir, yeşil ile iç içe bir şehir bırakmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, YEŞİLANTEP Projesi'ne tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında 42'nci etap Şahinbey İlçesi 15 Temmuz Mahallesi Saim Akınal Caddesi'nde oluşturuldu.

Fidan dikim töreninde ayrıca hayırsever Anlaş Ailesi ile ağaçlandırma çalışmasını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı. Protokole Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve aile adına Gökhan Anlaş imza attı.

Ağaçlandıma çalışması kapsamında toplam 5 bin metrekare olan Emel-Sefer Anlaş Ağaçlandırma Alanı'nda törenle 120 yetişkin ağaç dikilerek can suyu verildi.

ŞAHİN: BU ŞEHRİ YEŞİL ŞEHİR YAPACAĞIZ

Ağaç dikim töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vefat eden Anlaş Ailesi'nin babası Sefer Anlaş'ın kendisi için çok kıymetli bir insan olduğunu, beraber çalışma fırsatı yakaladıklarını aktararak şunları söyledi:

'İyi bir sanayici nasıl olur? İyi bir adam nasıl olur? Adam gibi adam nasıl olunur? Sefer Anlaş demektir. Aslında yetiştirdiği çocuklar, ailesi, onun kök saldığı toprakları nasıl güzel bir fidana dönüştürdüğünü bize gösteriyor. Biz Gaziantep olarak çok güzel bir aileyiz. Çok güzel bir şehirdeyiz. Ama bakın bugün Kasım ayı ve güneş var. Yağmur yok, kar yok. Dünya çölleşiyor. Ele vereceğiz. Bu memleketi yeşil vatan yapacağız. Bu şehri yeşil şehir yapacağız. Biz bundan çok mutluyuz. Çünkü Gaziantep modeli çalışıyor. Ağacı dikmek çok kolay, ağacı korumak çok zor. Çok yüksek bir bakım istiyor. Bu şehrin doğası çok kıymetli. Buradaki kök salan her bir fidan kocaman ağaca dönüşecek. Bu bir hatıradır. Bu bir berekettir. Bu o kadar kıymetlidir ki gölgesinde oturduğumuz bir ağaç, sahresi yaptığımız bir ağaç bizim için çok önemlidir.'

ASLANSOY: BAŞKAN FATMA ŞAHİN ÇOK GÜZEL PROJELER ÜRETİYOR BU ŞEHİR İÇİN

Programa katılan Şehitkamil Belediyesi Başkan Vekili Hakan Aslansoy da yaptığı konuşmada Anlaş ailesini yakından tanıdığını aktararak, 'Sefer amca benim için çok kıymetliydi. Kendisiyle çalışma imkanı buldum, çocuklarıyla beraber okudum. Çok güzel bir aileler. Kendisiyle çalışmaktan keyif aldığım bu şehirde benim için çok büyük anlam ifade eden çok güzel bir insandı. Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Başkan Fatma Şahin çok güzel projeler üretiyor bu şehir için. Burada yeni nesiller huzurla büyüyecek' diye konuştu.

ANLAŞ: EMEĞİ GEÇEN HERKESE BİR BİR TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM

Anlaş Ailesi adına söz alan Emel-Sefer Anlaş çiftçinin çocukları Gökhan Anlaş ise 'Babam ve annem adına bu parkı yapma fırsatı verdikleri için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü babamda doğa aşığı bir insandı insanları çok severdi ve böyle bir şeyi şu anda görse ki gördüğüne inanıyorum çok mutlu olacaktı. Emeği geçen herkese bir bir teşekkür etmek istiyorum bu konuda' ifadelerini kullandı.

Ağaçlandırma töreninde ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, AK Parti Gaziantep İl Başkan Vekili Hüseyin Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi öğrencileri adına koordinatör Öğr. Gör. Simge Akbaş ve TEMA Vakfı Gönüllüsü Pınar Özalp da konuşma yaparak proje hakkında görüş bildirdiler.