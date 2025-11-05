MOTTA Motorlu Taşıtlar Fuarı, Fuar İzmir'de açıldı. İlk kez düzenlenen fuar, otomotiv sektörünün öncü markalarını ve yenilikçi ürünlerini bir araya getiriyor. Otomobillerden motosikletlere, ağır vasıtalardan yedek parça ve aksesuarlara kadar geniş bir yelpazede ürünün sergilendiği fuar, 9 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Orion Fuarcılık tarafından düzenlenen MOTTA - Motorlu Taşıtlar Fuarı, Fuar İzmir'de açıldı. Açılış törenine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, otomotiv sektörünün paydaşlarının yanı sıra oda, dernek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sektör profesyonelleri katıldı. Fuar yeni araç tanıtımlarının yapıldığı, test sürüşlerinin gerçekleştiği ve sektörün geleceğini şekillendirecek iş birliklerinin kurulduğu dinamik bir platform olacak.

Törende konuşan Dr. Zafer Levent Yıldır, fuarın, teknoloji, yenilik ve sürdürülebilir mobiliteyi bir araya getirdiğini ifade ederek, 'Kaçırılmaması gereken bir fuar. Fuarda hibrit ve elektrikli araçlar öne çıkıyor. Kentte yaklaşık iki milyon araç bulunuyor ancak elektrikli araç oranı az. Sürdürülebilirlik açısından ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Sera gazı salımlarında sanayi sektöründen sonra yüzde 23 ile ulaşımdan kaynaklı salımlar yer alıyor. Halkımızın yeni teknolojilerden ve çevre dostu araçlardan haberdar olması, dönüşüm için çok önemli' diye konuştu.

'SEKTÖRE KATKI SAĞLAMALIYIZ'

Bu fuarın etki ölçeği sebebiyle diğer fuarlardan ayrıldığını vurgulayan Yıldır, 'Ev sahipliği yaptığımız her fuar kıymetli, her fuar kentimiz ve ülkemiz için değer yaratıyor. Ancak bu fuar biraz daha farklı. Çünkü otomotiv sektörünün, ihracatın amiral gemisi, lokomotif gücü olma konusunda tartışmasız liderliği var uzun yıllardır. Son 19 yılın 18'inde ihracat şampiyonu. Bu yıl 39,2 milyar dolara, 2026'da 43,7 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ticari hacmi bu kadar büyük bir sektöre, ihracatta başı çeken kentlerden biri olarak katkı sağlamamız gerekiyor' dedi.

İzmir'in 2025 Ocak-Eylül döneminde yaklaşık 18 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin üçüncü büyük ihracat kenti olduğunu hatırlatan Yıldır, fuarların bu başarıda önemli payı bulunduğunu söyledi. Yıl boyunca Fuar İzmir ve Kültürpark'ta düzenlenen fuarlarda; 4 bini aşkın katılımcı ve 2 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladıklarını belirten Yıldır, 'Bu fuar ve etkinlikler, turizmden ulaşıma, yeme-içmeden konaklamaya birçok sektörde ekonomik canlılık yarattı. 2026'da da 30'un üzerinde fuar ve etkinlik düzenleyerek bu ivmeyi sürdüreceğiz. İzmir, fuarcılığın Türkiye'deki öncü kenti. Atatürk'ün 'Bu şehirde fuarlar kurun, sergiler açın' talimatıyla başlayan bu gelenek, bugün de aynı vizyonla devam ediyor. Güçlü altyapımız, yeni ulaşım hatlarımız ve sürdürülebilir planlama anlayışımızla İzmir'i fuarcılığın başkenti yapmaya kararlıyız' diye konuştu.