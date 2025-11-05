Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (KOİDER) iş birliğiyle düzenlenen 6. KOİDER BAZAAR Türkiye & Ortadoğu İş Kadınları İhracat Buluşması, birbirinden önemli ulusal ve uluslararası iş insanlarından oluşan panellerle 7-8 Kasım 2025 tarihlerinde Kartepe Dedeman Otel'de gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda 6. KOİDER BAZAAR Türkiye & Ortadoğu İş Kadınları İhracat Buluşması 7-8 Kasım 2025 tarihlerinde Kartepe Dedeman Otel'de gerçekleştirilecek. Programın açılışı 7 Kasım Cuma günü saat 09.00'da yapılacak. 'On Bin Kadın Gücü' mottosuyla yola çıkan forum, 30'dan fazla ülkeden 10.000'in üzerinde iş kadını, devlet yetkilisi ve alanında uzman ismi bir araya getirecek. Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Bahreyn ve Ürdün başta olmak üzere Ortadoğu ülkelerinden iş kadınlarını Türkiye'nin girişimci kadınları ve devlet yetkilileriyle buluşturacak zirvede ticaret ve yatırımın yanı sıra dijitalleşme, inovasyon, enerji, sürdürülebilir kalkınma, turizm, sağlık ve gıda gibi pek çok kritik başlıkta B2B görüşmeler gerçekleştirilecek.

KADINLARA TİCARETTE AKTİF ROL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen zirve, üç panel oturumu ve bir keynote konuşması şeklinde planlandı. Her oturumda farklı sektörlerden uluslararası seviyede üst düzey yetkili ve liderler, kendi deneyim ve bakış açılarını paylaşarak Türkiye & Ortadoğu konularını derinlemesine ele alacak. Bu buluşmayla Ortadoğu ülkeleriyle Türkiye arasındaki iş birliği daha da güçlenirken kadınların ticarette alacakları rollerle ilgili bilgilendirmeler yapılacak.