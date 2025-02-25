Kahraman Mehmetçik, Kuzey Makedonya askeri personeli ile birlikte Bosna Hersek'te geçici konuşlanma faaliyeti icra etti.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, 17-21 Şubat 2025 tarihleri arasında Manjaca / Bosna Hersek'te düzenlenen eğitim ve tatbikalatlardan görüntüler paylaştı.

Motorlu Piyade Bölüğü; Kuzey Makedonya askerî personeli ile birlikte Mika Bosnic Kışlası'nda geçici konuşlanma faaliyeti icra etti.

Bakanlık sosyal medya hesabından; 18 yerleşim yeri, 5 helikopter inme bölgesi ve iki mühimmat deposunda; devriye, keşif ve kontrol faaliyetleri ile toplumsal olaylara müdahale eğitimi ve tatbikatlara ilişkin anları da paylaştı.