Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ve fuhuş suçlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarının işlendiğine yönelik deliller elde edilmesi üzerine 16 şüpheli belirlendi.

Bu kişiler hakkında gözaltı kararı verilirken, soruşturma kapsamında bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli hakkında da ayrıca gözaltı kararı çıkarıldı. Böylece toplam 18 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edildi. Şüphelilerden 17'si tutuklama, 1'i ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, tutuklama talebiyle sevk edilen 17 şüphelinin tamamının tutuklanmasına, diğer 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.