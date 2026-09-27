AKOM, Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisiyle pazartesiye kadar kuvvetli gök gürültülü sağanakların ve kuzeyli fırtınanın etkili olacağını duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girdiğini açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, pazar akşamı saat 19.00'dan itibaren gök gürültülü sağanak yağışların şiddetlenmesi, yağışların çarşamba akşamına kadar aralıklarla kuvvetli şekilde sürmesi bekleniyor.

AKOM, Karadeniz üzerinden gelen nemli hava ile üst seviyedeki soğuk hava etkisinin birleşmesi sonucu fırtınalı, yıldırımlı ve yer yer kuvvetli sağanakların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Meteorolojik verilere göre, kuzeyli yönlerden esecek Poyraz ve Karayel rüzgârlarının zaman zaman fırtına seviyesine ulaşarak saatte 30 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Bu süreçte hava sıcaklıklarının da hafta ortasına kadar 15 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kent genelinde metrekareye 30 ila 60 kilogram, kuzey ilçelerde ise 60 ila 100 kilogram arasında düşebileceği; yer yer bu miktarın daha da üzerine çıkabileceği belirtildi. Özellikle Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile için dikkatli olunması istendi.

İBB EKİPLERİ TEYAKKUZDA

İBB ekiplerinin olası su baskını ve olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamladığı bildirildi. Yağış öncesinde mazgal, ızgara ve dere temizliklerinin yapıldığı; kot seviyesi düşük alt geçitler, kıyı meydanları ve riskli noktalarda yağmur suyu pompalarının kontrol edildiği aktarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları fırtına, yıldırım ve su baskını risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.