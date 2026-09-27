Türk Tabipleri Birliği, emekli polis Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesinin, yoksulluğun ve ağırlaşan geçim koşullarının toplum sağlığı üzerindeki etkilerini bir kez daha ortaya koyduğunu bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Ankara'da emekli polis Ali Şekeroğlu'nun yaşamını yitirmesi üzerine yaptığı açıklamada, yoksulluğun bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguladı. TTB, Şekeroğlu'nun ailesine başsağlığı dileyerek, ekonomik ve sosyal güvencesizliğin insan yaşamı üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Açıklamada, yetersiz gelir, borçluluk, işsizlik ve güvencesiz çalışmanın yalnızca ekonomik durumu değil; barınma, beslenme, sağlık hizmetlerine erişim ve sosyal yaşama katılımı da doğrudan etkilediği belirtildi. Ekonomik güvencesizliğin kaygı ve çaresizlik duygusunu artırarak fiziksel ve ruhsal sağlığı bozduğu ifade edildi.

'İNSAN ONURUYLA YAŞAMAK TEMEL HAKTIR'

TTB, emeklilerin yıllarca verdikleri emeğin karşılığında yoksulluğa mahkûm edilmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti. Açıklamada, insan onuruyla yaşamanın bir ayrıcalık değil, temel bir hak olduğu vurgulandı.

İntiharların da yalnızca bireysel nedenlerle açıklanamayacağına dikkat çeken TTB, bu tür ölümlerin toplumsal koşullarla bağlantılı olduğunu belirtti. İntiharı önlemenin, sadece kriz anında psikolojik destek sağlamakla sınırlı olmadığı; insanların yaşamlarını sürdürebilecekleri ekonomik, sosyal ve sağlık güvencesinin oluşturulması gerektiği ifade edildi.

İKTİDARA ÇAĞRI

Açıklamada, devletin görevinin yoksulluğu yönetmek değil, yoksulluğu ve güvencesizliği ortadan kaldıracak sosyal politikaları hayata geçirmek olduğu vurgulayab TTB Merkez Konseyi, siyasi iktidara yönelik çağrısında şu başlıklara dikkat çekti:

Emekli aylıkları ve ücretler insanca yaşamaya yetecek düzeye çıkarılmalı

Gelirde ve vergide adalet sağlanmalı

Güvencesiz, taşeron ve geçici istihdam yerine kadrolu çalışma esas alınmalı

Sağlık, eğitim, barınma ve sosyal güvenlik kamusal haklar olarak güçlendirilmeli

Ruh sağlığı hizmetleri toplum temelli bir anlayışla yaygınlaştırılmalı