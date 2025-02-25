Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesinde zincir marketlerde sıkı bir denetim gerçekleştirdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yapılan kontrollerde, raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olduğu tespit edilen ürünler nedeniyle marketlere idari yaptırım uygulandı.

Pazaryeri Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet gösteren zincir marketlerde fiyat ve etiket uyumluluğunu denetledi. Market reyonlarını titizlikle inceleyen ekipler, kasada farklı fiyat uygulanıp uygulanmadığını kontrol etti.

Bir vatandaşın ihbarını da değerlendiren zabıta ekipleri, yapılan incelemelerde iki farklı üründe raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında tutarsızlık tespit etti. Denetimler sırasında, raf fiyatı 34.50 TL olan bir ürünün kasada 39.50 TL'ye, raf fiyatı 42.50 TL olan bir başka ürünün ise kasada 45 TL'ye satıldığı ortaya çıktı. Bu durum, tüketiciyi mağdur eden fiyat oyunlarına karşı yapılan kontrollerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, denetimlerin düzenli olarak sürdüğünü belirtti.

Ramazan ayı öncesinde ilçedeki marketlerde kapsamlı denetimler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Zabıta ekiplerimiz, özellikle temel gıda ve temizlik ürünlerinde raf ve kasa fiyatlarını tek tek karşılaştırarak olası fiyat oyunlarını tespit etti. Eksiklik görülen iş yerleri hakkında idari yaptırım kararları alındı. Vatandaşlarımızın haklarını korumak adına, şüphelendikleri her durumda Zabıta Amirliğimize başvurabileceklerini hatırlatmak isterim. Denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek" dedi.